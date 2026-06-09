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Онкодиспансер Северной Осетии получит новое оборудование

В учреждение поступит аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии.

Источник: Национальные проекты России

Современный аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии поступит в Республиканский онкологический диспансер Северной Осетии, сообщил министр здравоохранения региона Астан Митциев. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для установки новой техники будет проведен ремонт в специально подготовленном помещении. Аппарат позволит получать более точную информацию о распространенности патологического процесса, выявлять заболевания на ранних стадиях и повышать эффективность контроля за результатами проводимого лечения.

Параллельно с этим планируется масштабное обновление инфраструктуры онкологического диспансера. В частности, предусмотрены реконструкция существующего здания учреждения, а также строительство нового многоэтажного хирургического корпуса.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.