Онкодиспансер Северной Осетии получит новое оборудование

Современный аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии поступит в Республиканский онкологический диспансер Северной Осетии, сообщил министр здравоохранения региона Астан Митциев. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Для установки новой техники будет проведен ремонт в специально подготовленном помещении. Аппарат позволит получать более точную информацию о распространенности патологического процесса, выявлять заболевания на ранних стадиях и повышать эффективность контроля за результатами проводимого лечения.
Параллельно с этим планируется масштабное обновление инфраструктуры онкологического диспансера. В частности, предусмотрены реконструкция существующего здания учреждения, а также строительство нового многоэтажного хирургического корпуса.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.