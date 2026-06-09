Слуцкий предложил отменить штраф за забытые водительские права

Соответствующее обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях снижения необоснованной нагрузки на граждан целесообразно исключить административную ответственность по частям 1 и 2 статьи 12.3 КоАП РФ за отсутствие при себе водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и страхового полиса», — сказано в документе.
При этом сотрудник Госавтоинспекции должен подтвердить с использованием информационных систем факт наличия у водителя прав, регистрационных документов на авто и действующей страховки.
В обращении отмечается, что в настоящее время отсутствие при себе документов при условии, что они у водителя имеются, не создает реальной угрозы безопасности дорожного движения, поскольку данные о водителе и страховом полисе сотрудник ГАИ может проверить по электронным базам.
При этом установленный штраф в размере 500 рублей для таких случаев носит избыточный характер и несоразмерен незначительной степени общественной опасности данного деяния, подчеркнул парламентарий.
По мнению Слуцкого, реализация инициативы позволит снизить необоснованную административную нагрузку на добросовестных водителей, исключить коррупционные риски при формальной проверке документов, сократить количество дел об административных правонарушениях и повысить доверие граждан к правоохранительной системе.