Калининград готовится к товарищескому матчу между Россией и Тринидадом и Тобаго

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг оценил будущий матч как серьезное испытание. При этом началось оно еще с дороги: до Калининграда гости добирались через Нью-Йорк, Стамбул и Москву. По словам тренера, российская команда очень мощная физически, она активно действует у ворот соперника. «Играть будет непросто, но мы делаем ставку на дисциплину и грамотную оборону», — заключил Дерек Кинг.