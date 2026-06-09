Китай впервые представит национальный стенд на форуме «Путешествуй!»

Китай в этом году впервые представит национальный стенд на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», сообщили в Фонде Росконгресс.
Делегацию КНР возглавит заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Лу Инчуань. Он примет участие в сессии «Туризм государственной важности: стратегический потенциал международного сотрудничества». На территории проведения деловой программы будет работать выставка нематериального культурного наследия Китая. В экспозиции представят новогодние лубочные гравюры Янцзябу, бумажные вырезки Гаоми, глиняные фигурки Нецзячжуан, традиционные фонари и другие предметы народного искусства. Также гости площадки смогут познакомиться с туристическими маршрутами, культурным наследием КНР на национальном стенде, который разместится на материке «Путешествуй по миру!».
Кроме того, состоится фестиваль воздушных змеев. Он торжественно откроется 11 июня на Главной сцене фестивальной программы форума. В Ретрит-зоне с 10 по 13 июня гости форума смогут познакомиться с традициями создания китайских бумажных змеев, история которых насчитывает тысячи лет, и принять участие в открытых мастер-классах по изготовлению этих предметов.
«Россия и Китай последовательно укрепляют сотрудничество в сфере туризма, расширяют гуманитарные связи и создают новые возможности для взаимных путешествий. Важным решением для этого стало продление Китаем безвизового режима. Безвиз — крайне эффективный инструмент: только в первом квартале 2026 года взаимный турпроток между Россией и Китаем составил почти 1 миллион поездок. Диалог России и Китая будет продолжен на Международном туристическом форуме “Путешествуй!”. Особенно важно, что взаимодействие развивается сразу в нескольких направлениях — от стратегического диалога и отраслевого партнерства до культурного обмена в фестивальных форматах для широкой аудитории. Именно такой подход позволяет формировать устойчивый интерес к международному туризму и укреплять связи между странами», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.