Китай впервые представит национальный стенд на форуме «Путешествуй!»

«Россия и Китай последовательно укрепляют сотрудничество в сфере туризма, расширяют гуманитарные связи и создают новые возможности для взаимных путешествий. Важным решением для этого стало продление Китаем безвизового режима. Безвиз — крайне эффективный инструмент: только в первом квартале 2026 года взаимный турпроток между Россией и Китаем составил почти 1 миллион поездок. Диалог России и Китая будет продолжен на Международном туристическом форуме “Путешествуй!”. Особенно важно, что взаимодействие развивается сразу в нескольких направлениях — от стратегического диалога и отраслевого партнерства до культурного обмена в фестивальных форматах для широкой аудитории. Именно такой подход позволяет формировать устойчивый интерес к международному туризму и укреплять связи между странами», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.