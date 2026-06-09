В Красноярске 15-летний подросток на питбайке получил травму в ДТП

Отец несовершеннолетнего рассказал инспекторам ДПС, что сын купил питбайк сам на накопленные деньги. Транспорт хранился в гараже, а ключи находились в свободном доступе. В день аварии подросток без ведома отца взял ключи и поехал кататься.