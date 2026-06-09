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В Красноярске 15-летний подросток на питбайке получил травму в ДТП

В Ленинском районе Красноярска 15-летний подросток на питбайке получил серьезные травмы в ДТП.

В Ленинском районе Красноярска 15-летний подросток на питбайке получил серьезные травмы в ДТП. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла накануне вечером на улице Шевченко. По предварительным данным, 34-летний водитель Honda поворачивал налево и столкнулся с питбайком, который ехал во встречном направлении.

За рулем питбайка находился 15-летний подросток. После аварии его госпитализировали.

Отец несовершеннолетнего рассказал инспекторам ДПС, что сын купил питбайк сам на накопленные деньги. Транспорт хранился в гараже, а ключи находились в свободном доступе. В день аварии подросток без ведома отца взял ключи и поехал кататься.

Полиция проводит проверку. Также будет решаться вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

Питбайк поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что питбайк не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Полицейские просят взрослых контролировать досуг детей и доступ к мототехнике.