Вручения аттестатов в Ростове пройдут 27 июня и 1 июля

— В этом году на получение документов особого образца и медали 1 и 2 степени претендуют более 1 тысячи ребят, выпускающихся из одиннадцатых классов. Из девятых классов аттестат особого образца планируют получить около 1,5 тысячи человек. Итоговые показатели станут известны по окончании всех экзаменов, — сообщил Александр Скрябин.