Волгоградские предприятия за четыре месяца отгрузили продукции на 311,5 млрд рублей

По данным экспертов, предприятия, задействованные в производстве текстиля, нарастили отгрузку продукции на 45,5%, заводы, занятые в производстве электрооборудования — на 18,2%, табачные предприятия — на 17,3%, предприятия, оказывающие услуги по ремонту машин и оборудования — на 11,9%, пищевые производства — на 9,5%, производители нефтепродуктов и кокса — на 6,6%, химпредприятия — на 0,1%.