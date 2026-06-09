Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские предприятия за четыре месяца отгрузили продукции на 311,5 млрд рублей

Росстат поделился свежими данными о производстве в Волгоградской области. По информации регионального подразделения, только.

Росстат поделился свежими данными о производстве в Волгоградской области. По информации регионального подразделения, только в январе-апреле местные предприятия отгрузили товаров и оказали услуг на 311,5 млрд рублей. Основным драйвером роста стал обрабатывающий сектор, на который приходится объём производства в 247,2 млрд рублей.

По данным экспертов, предприятия, задействованные в производстве текстиля, нарастили отгрузку продукции на 45,5%, заводы, занятые в производстве электрооборудования — на 18,2%, табачные предприятия — на 17,3%, предприятия, оказывающие услуги по ремонту машин и оборудования — на 11,9%, пищевые производства — на 9,5%, производители нефтепродуктов и кокса — на 6,6%, химпредприятия — на 0,1%.

Кроме того, на 12,7 млрд рублей отгрузили продукцию добывающие и ресурсоснабжающие предприятия. На 44,8 млрд рублей отгрузили товаров и услуг энергетики. Здесь львиная доля, порядка 27,1 млрд рублей, приходится на сетевиков и организации электрогенерации.

Фото из архива ИА «Высота 102».