Волгоградские предприятия за четыре месяца отгрузили продукции на 311,5 млрд рублей

Росстат поделился свежими данными о производстве в Волгоградской области. По информации регионального подразделения, только в январе-апреле местные предприятия отгрузили товаров и оказали услуг на 311,5 млрд рублей. Основным драйвером роста стал обрабатывающий сектор, на который приходится объём производства в 247,2 млрд рублей.
По данным экспертов, предприятия, задействованные в производстве текстиля, нарастили отгрузку продукции на 45,5%, заводы, занятые в производстве электрооборудования — на 18,2%, табачные предприятия — на 17,3%, предприятия, оказывающие услуги по ремонту машин и оборудования — на 11,9%, пищевые производства — на 9,5%, производители нефтепродуктов и кокса — на 6,6%, химпредприятия — на 0,1%.
Кроме того, на 12,7 млрд рублей отгрузили продукцию добывающие и ресурсоснабжающие предприятия. На 44,8 млрд рублей отгрузили товаров и услуг энергетики. Здесь львиная доля, порядка 27,1 млрд рублей, приходится на сетевиков и организации электрогенерации.
Фото из архива ИА «Высота 102».