Нижегородский бар закрыли на 90 суток из-за нелегальной продажи алкоголя

Выявить нарушения помогли специалисты регионального министерства промышленности: они зафиксировали продажу спиртного без лицензии и необходимых документов, подтверждающих законность товара. В отношении компании составили административные протоколы — по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкоголя) и по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к обороту алкогольной продукции).