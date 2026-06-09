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Нижегородский бар закрыли на 90 суток из-за нелегальной продажи алкоголя

Также суд постановил уничтожить изъятый алкоголь.

В Автозаводском районе на три месяца приостановили работу бара — заведение уличили в незаконном обороте алкогольной продукции. Информацию обнародовала пресс‑служба ГУФССП России по Нижегородской области.

Выявить нарушения помогли специалисты регионального министерства промышленности: они зафиксировали продажу спиртного без лицензии и необходимых документов, подтверждающих законность товара. В отношении компании составили административные протоколы — по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи алкоголя) и по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к обороту алкогольной продукции).

По итогам разбирательства Арбитражный суд признал юрлицо виновным и назначил наказание в виде 90‑суточной приостановки деятельности. Также суд постановил уничтожить изъятый алкоголь.

Для исполнения решения в дело вступили судебные приставы: они открыли исполнительное производство, выехали на место, после чего опечатали помещения и входы в заведение.

Ранее уголовное дело против администратора сим‑бокса передали в нижегородский суд.