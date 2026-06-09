Результаты программы развития общественного транспорта в Нижегородской области представили на ПМЭФ

Как отметил Сергей Морозов, на старте проекта износ инфраструктуры превышал 80%. На сегодняшний день построено 112 км путей из 149,3 км, запланированных к реконструкции. На маршруты уже вышло более 150 новых трамваев «МиНиН». Благодаря обновлению инфраструктуры на отдельных участках скорость движения выросла на 64%, а пассажиропоток на модернизированных маршрутах — на 32%. Проект реализуется в рамках федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта под кураторством Дмитрия Юрьевича Григоренко при участии ВЭБ. РФ и считается одной из самых эффективных концессий в стране.