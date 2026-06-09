Результаты программы развития общественного транспорта в Нижегородской области представили на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+) заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов выступил на кейс‑сессии «Лучшие региональные практики по направлению “Транспорт”» и рассказал о результатах программы развития общественного транспорта, которая реализуется в регионе с 2019 года.
В основе транспортной стратегии — комплексный подход: обновление подвижного состава, развитие инфраструктуры, оптимизация маршрутов и внедрение цифровых решений. Такой подход уже принес заметные результаты. В 2025 году Нижегородская область поднялась на седьмое место в Национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ) — в 2021 году регион занимал 13‑ю строчку. Одним из ключевых критериев оценки стала работа общественного транспорта.
Динамика позитивных изменений особенно отчетливо прослеживается с 2024 года: растет удовлетворенность жителей транспортной системой и пешеходной инфраструктурой, сокращается время в пути — в среднем с 32,2 до 26,7 минуты, улучшается регулярность движения транспорта. По этим показателям Нижегородская область входит в число лидеров среди российских регионов.
Особое внимание в программе уделено развитию экологичного транспорта. Крупнейшим проектом в этой сфере стала модернизация трамвайной сети в Нижнем Новгороде — это самый масштабный проект среди нестоличных регионов России. В рамках него планируется полностью обновить действующие трамвайные линии и запустить трамваи марки «МиНиН».
Как отметил Сергей Морозов, на старте проекта износ инфраструктуры превышал 80%. На сегодняшний день построено 112 км путей из 149,3 км, запланированных к реконструкции. На маршруты уже вышло более 150 новых трамваев «МиНиН». Благодаря обновлению инфраструктуры на отдельных участках скорость движения выросла на 64%, а пассажиропоток на модернизированных маршрутах — на 32%. Проект реализуется в рамках федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта под кураторством Дмитрия Юрьевича Григоренко при участии ВЭБ. РФ и считается одной из самых эффективных концессий в стране.
Помимо трамваев, в регионе активно развивают и другие виды экологичного транспорта. Нижний Новгород располагает вторым по величине парком электробусов в России: в область поставлено 120 электробусов, построено 53 зарядные станции, а протяженность маршрутов увеличилась на 34% — с 157 до 210 км.
Еще одно достижение — крупнейший в стране парк электромобилей в сегменте такси. С 2022 года в Нижнем Новгороде работает первый и самый большой таксопарк на электротяге: он насчитывает 442 электромобиля и 125 зарядных станций. До конца года автопарк планируют пополнить еще 300 электромобилями.
Развитие внеуличных видов транспорта — еще один приоритет региональной политики. В Нижнем Новгороде ведется строительство новых станций метро: в результате появятся три дополнительные станции. В 2025 году была завершена проходка тоннелей между станциями «Площадь Свободы» и «Сенная» — пройдено три километра. В текущем году стартовала проходка щита на участке от улицы Максима Горького до площади Свободы.
Власти региона также планируют проложить новые трамвайные линии в Приокском и Сормовском районах и закупить 100 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для Нижнего Новгорода и Дзержинска. В перспективе экологичный транспорт свяжет два города — это приурочено к юбилею Дзержинска. Кроме того, совместно с Минтрансом России и РЖД прорабатывается вопрос о продлении маршрута городской электрички «Мыза — Кстово».
Существенные изменения происходят и в сфере пассажирских перевозок по воде и воздуху. В 2025 году модернизировали канатную дорогу через Волгу — ее пропускная способность выросла вдвое. К концу 2027 года планируют открыть вторую канатную дорогу — через Оку. Новый маршрут позволит сократить время поездки из заречной части города в нагорную на 45 минут и снизить нагрузку на наземный транспорт.
Также в ближайшее время флот компании «Водолет», которая занимается скоростными речными перевозками, пополнится двумя судами на подводных крыльях «Метеор 120Р». Сейчас маршрутная сеть оператора охватывает 16 регионов, а в планах — запуск рейсов до Астрахани и Рязани.