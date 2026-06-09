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Пьяную мать из Волгограда, которая везла детей в больницу, лишили прав

Жительница Волгограда села за руль после алкоголя, чтобы отвезти детей в поликлинику, и попала под суд.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Волгограда лишилась водительских прав и получила крупный штраф за пьяную езду. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд, 20 марта 2026 года сотрудники ГИБДД остановили на улице Химзаводской в Кировском районе автомобиль «ЗАЗ» под управлением Анастасии С.

Девушка вела себя подозрительно, и инспекторы предложили ей пройти проверку на алкоголь. Анастасия согласилась. Алкотестер показал 0,810 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе — это почти в три с половиной раза превышает допустимую норму.

В суде волгоградка признала свою вину. Она объяснила, что накануне вечером выпивала, а утром все равно села за руль. Ей нужно было отвезти детей в поликлинику.

Судья не смягчил наказание. Ей назначили штраф 45 000 рублей и лишили права управления автомобилем на полтора года. Решение пока не вступило в силу — его можно обжаловать.