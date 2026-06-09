На трассе под Магаданом поселился медведь

МАГАДАН, 9 июн — РИА Новости. Медведь поселился на трассе Магадан-Балаганное-Талон, он просит еду у водителей автомобилей, агрессии не проявляет, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Магаданской области ранее объявили санитарную зону в окрестностях населенных пунктов, медведи туда заходить не должны. Хищники, приближающиеся к людям, считаются особенно опасными. В конце мая начальник отдела департамента Госохотнадзора министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова сообщала РИА Новости, что охотоведы многократно выезжали на вызовы жителей Магадана, сообщавших о появлении медведей на окраинах города, при этом удавалось обнаружить лишь следы животных.
Как передает корреспондент РИА Новости, медведь «прописался» чуть ниже перевала Магаданский на трассе Магадан-Балаганное-Талон. Он не боится выходить к проезжей части и даже пристает к остановившимся водителям, выпрашивая у них еду. Агрессии при этом он не проявляет. По свидетельству очевидцев, медведь живет в этом месте уже несколько дней.
По мнению заведующего лабораторией ИБПС ДВО РАН доктора биологических наук Николая Докучаева, такой зверь вскоре может представлять опасность для человека.
«Это небольшой зверь, но очень опасный. И он быстро вырастает. Уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями», — пояснил он РИА Новости.
Государственный инспектор управления Охотнадзора Магаданской области Александр Матерн, в свою очередь, считает, что в том, что медведь не уходит в лес, могут быть виноваты люди, прикормившие животное.
«Большая просьба к жителям города Магадана и близлежащих поселков не кормить медведей, не прикармливать их, потому что медведь привыкает и больше потом не хочет кормиться самостоятельно», — сказал Матерн РИА Новости.