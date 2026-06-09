На трассе под Магаданом поселился медведь

Как передает корреспондент РИА Новости, медведь «прописался» чуть ниже перевала Магаданский на трассе Магадан-Балаганное-Талон. Он не боится выходить к проезжей части и даже пристает к остановившимся водителям, выпрашивая у них еду. Агрессии при этом он не проявляет. По свидетельству очевидцев, медведь живет в этом месте уже несколько дней.