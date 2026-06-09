В Волгограде под угрозой отключений владельцы коттеджей погасили огромные долги за воду

Владельцы элитных коттеджей в Советском районе Волгограда, которые задолжали за воду более 100 тысяч рублей, после визита коммунальщиков с удивлением узнали, что должны платить за ресурс. Волгоградцы, проживающие в дорогой недвижимости в частном секторе на улице Теплова, сообщили сотрудникам ресурсоснабжающей организации, что не получали квитанции об оплате, поэтому и не платили за воду несколько месяцев.