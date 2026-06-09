Железнодорожное сообщение с Крымом вернулось в штатный режим

Последствия ночного происшествия все еще сказываются на графике движения. По данным ГСЭ на 10:00 по московскому времени, с опозданием следуют семь составов, которые направляются из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск. Время задержки варьируется от одного до девяти часов. Причина сбоя — атака беспилотника, произошедшая в ночь на понедельник.
Напомним, что в ночь на 8 июня движение пассажирских поездов дальнего следования в Крыму было временно остановлено. В результате удара украинского БПЛА пострадал локомотив состава, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.
Утром в понедельник в Министерстве транспорта республики сообщили, что для доставки пассажиров задержанных поездов организованы автобусные перевозки по маршруту Керчь — Симферополь.