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Железнодорожное сообщение с Крымом вернулось в штатный режим

С 9 июня железнодорожное сообщение с полуостровом Крым входит в штатный режим. Как сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), составы, следующие в регион, будут прибывать на свои обычные конечные станции, а поезда из Крыма начнут отправляться строго от начальных пунктов маршрута.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня, 9 июня, все поезда из Крыма планируются с начальных станций маршрута и по расписанию. Все поезда в Крым будут идти до своих обычных конечных станций», — отметили в канале Max компании.

Последствия ночного происшествия все еще сказываются на графике движения. По данным ГСЭ на 10:00 по московскому времени, с опозданием следуют семь составов, которые направляются из Крыма в Москву, Мурманск и Челябинск. Время задержки варьируется от одного до девяти часов. Причина сбоя — атака беспилотника, произошедшая в ночь на понедельник.

Напомним, что в ночь на 8 июня движение пассажирских поездов дальнего следования в Крыму было временно остановлено. В результате удара украинского БПЛА пострадал локомотив состава, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.

Утром в понедельник в Министерстве транспорта республики сообщили, что для доставки пассажиров задержанных поездов организованы автобусные перевозки по маршруту Керчь — Симферополь.

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