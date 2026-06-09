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В Шушенском округе школьникам сделают безопасную дорогу до учебы

В Шушенском администрацию обязали привести в порядок дороги возле школ и детских садов.

В Красноярском крае администрацию Шушенского обязали привести в порядок дороги возле школ и детских садов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В марте жители поселка пришли на личный прием к прокурору и рассказали, что детям каждый день приходится ходить в образовательные учреждения по небезопасным участкам. Проверка подтвердила нарушения сразу в нескольких местах. Возле школы № 2 и детского сада № 1 на улице Тельмана не было тротуаров. У школы № 3 на переулке Большом и улице Курнатовского нашли разрушенное дорожное покрытие.

Также нарушения выявили возле детского сада № 2 во 2 микрорайоне. Там состояние дороги не соответствовало нормативам. Кроме того, на улице Горького в районе пешеходного перехода не было освещения. А остановки на улицах Таежной и Таловой не были нормально оборудованы.

Сначала прокуратура внесла представление, но нарушения не устранили. В администрации сообщили, что направили заявки в министерство транспорта края для получения финансирования из дорожного фонда. После этого прокуратура обратилась в суд. Суд поддержал требования надзорного ведомства.

Теперь администрация должна привести дороги в нормативное состояние, сделать тротуары, установить освещение и оборудовать остановочные пункты. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.