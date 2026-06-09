В Шушенском округе школьникам сделают безопасную дорогу до учебы

В марте жители поселка пришли на личный прием к прокурору и рассказали, что детям каждый день приходится ходить в образовательные учреждения по небезопасным участкам. Проверка подтвердила нарушения сразу в нескольких местах. Возле школы № 2 и детского сада № 1 на улице Тельмана не было тротуаров. У школы № 3 на переулке Большом и улице Курнатовского нашли разрушенное дорожное покрытие.