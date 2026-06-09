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Иномарка превратилась в груду металла после смертельного ДТП под Воронежем

В аварии также пострадали два человека.

Источник: АиФ Воронеж

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на 73-м км автодороги «Воронеж — Луганск вблизи с. Урыв — Покровка» в Острогожском районе. Авария произошла утром понедельника, 8 июня. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

54-летний житель Ленинградской области, управляя Renault Logan, двигался по обочине и врезался в стоящую «Газель». За рулём второго транспортного средства находился 63-летний белгородец.

В результате столкновения 47-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте. Оба водителя, получившие травмы, были доставлены в больницу.