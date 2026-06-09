Максим Иванов: «Будем вместе работать над важнейшими для каждого жителя вопросами»

В Хабаровске прошла конференция местного отделения «Единой России», на которой подвели итоги предварительного голосования в крае. Помимо этого, партия начала подготовку к довыборам в городскую Думу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хабаровск стал единственным в регионе городом, где предварительное голосование по первой — самой открытой модели — проходило как на выборах в Госдуму, так и на выборах в органы местного самоуправления, а именно в Хабаровскую городскую думу, — сказал секретарь местного отделения «Единой России» Хабаровска Денис Митрофанов.
Во время встречи активисты избрали делегатов от Хабаровска на участие в региональной партийной конференции. В их число вошли депутаты городской Думы, секретари первичных отделений, активисты партийных проектов и представители общественных организаций. Мероприятие запланировано на следующую неделю.
— Более 30 лет партия «Единой России» сохраняет ведущие позиции в политической жизни государства, и уровень доверия хабаровчан к нашей партии увеличивается. Я уверен, что хорошая динамика продолжит расти. При этом наши действия должны быть направлены на сохранение стабильности в обществе, динамичное развитие города, края и государства в целом, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Напомним, в 2026 году в Единый день голосования в гордуму дополнительно изберут трех депутатов по одномандатным округам № 31, 33 и 34. Партию представят участник СВО, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Егор Ахтырский, член региональной общественной палаты, член «Ассамблеи народов Хабаровского края» Валерик Хидиров и заведующий отделением — врач-хирург хирургического отделения Железнодорожной клинической больницы Александр Фуртат.
— «Единая Россия» никогда не делит выборы на «большие» и «маленькие». Для нас важна каждая кампания как возможность выступить единой, сильной командой, чтобы сформировать крепкий политический каркас и вместе работать над важнейшими для каждого жителя вопросами — от защиты страны, помощи участникам СВО, развития Дальнего Востока до строительства школ, дорог и социальных объектов, — подчеркнул депутат Госдумы Максим Иванов.