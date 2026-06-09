В Гвардейске заброшенные сараи превратились в факел

В Гвардейске вечером 8 июня загорелись заброшенные сараи на ул. 9 Мая. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Звонок о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:56. Огонь распространился на площади в 100 «квадратов». Пламя тушили 6 человек при поддержке двух спецмашин. Обошлось без пострадавших.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше