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В Гвардейске заброшенные сараи превратились в факел

Пламя тушили 6 пожарных при поддержке двух спецмашин.

Источник: Клопс.ru

В Гвардейске вечером 8 июня загорелись заброшенные сараи на ул. 9 Мая. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Звонок о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:56. Огонь распространился на площади в 100 «квадратов». Пламя тушили 6 человек при поддержке двух спецмашин. Обошлось без пострадавших.

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