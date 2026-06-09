В Хабаровском крае Дмитрий Демешин запретил сносить спортплощадку

Во время рабочей поездки в Советскую Гавань Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил парк «Зеленый мыс» — популярное у горожан место отдыха. Глава региона осмотрел недавно благоустроенную зону для занятий физической культурой «Спортивная арена» и детскую площадку «Страна детства». Последняя требует реставрации и скоро тоже будет приведена в порядок по поручению Губернатора.
«Спортивную арену» в парке благоустроили в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За нее во время всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году проголосовали 1311 человек.
Спортивная площадка состоит из нескольких функциональных зон: для детей, для маломобильных граждан и со снарядами для выполнения нормативов ГТО. На площадке установили оборудование для занятий физической культурой, ограждение, лавочки, урны, перголы, малые архитектурные формы, арки, положили новое резиновое покрытие, устроили освещение. Стоимость работ составила около 15 млн рублей.
— Все есть: и место для прогулок с детьми, и место для занятий спортом. Людей много, — отметил Губернатор края Дмитрий Демешин. — Мое поручение: устранить замечания, которые мы услышали сегодня от граждан, сделать тренажеры для маломобильной группы населения удобнее и доступнее.
Также глава региона осмотрел детскую площадку «Страна детства». Место отдыха появилось еще в 2012 году благодаря поддержке фонда «Обнаженные сердца». В мае прошлого года площадка закрылась, так как оборудование требовало ремонта. По инициативе жителей Советской Гавани место отдыха решили восстановить.
А вот другую зону с тренажерами, расположенную неподалеку от детской площадки, администрация города предложила полностью демонтировать.
— Площадку вполне можно восстановить — стоят нормальные тренажеры. Лучше сделайте внутри парка еще одну, чем полностью демонтировать эту, — подчеркнул глава региона. — Не ломайте то, что установлено до нас, улучшите, что пришло в негодность, замените покрытие, настил, а то, что есть нормальное, — отремонтируйте, покрасьте и оставьте. Деньги на это я выделю.
Дмитрий Демешин также поручил главе района сделать на этой зоне отдыха навес от дождя, чтобы люди смогли проводить там время и в непогоду. В Советской Гавани много любителей спорта, поэтому еще одну спортивную площадку глава региона поручил оборудовать в районе городской набережной.