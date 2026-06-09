В Хабаровском крае Дмитрий Демешин запретил сносить спортплощадку

— Площадку вполне можно восстановить — стоят нормальные тренажеры. Лучше сделайте внутри парка еще одну, чем полностью демонтировать эту, — подчеркнул глава региона. — Не ломайте то, что установлено до нас, улучшите, что пришло в негодность, замените покрытие, настил, а то, что есть нормальное, — отремонтируйте, покрасьте и оставьте. Деньги на это я выделю.