Красноярцы зажгут тысячи свечей в память о героях Великой Отечественной войны

Вечером 22 июня, в День памяти и скорби, на площадке около музея «Мемориал Победы» пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит». Об этом сообщили в мэрии.
В 21:30 жители краевого центра зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Чтобы получить именную свечу с табличкой (с данными вашего родственника-фронтовика), нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию. 22 июня с 20:30 до 21:30 это можно будет сделать на месте с помощью волонтеров.
К акции может присоединиться любой желающий.
Тем временем над Алтайским заповедником, как пишет «Бийский рабочий», сняли неуловимую космическую туманность.