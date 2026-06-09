Красноярцы зажгут тысячи свечей в память о героях Великой Отечественной войны

В 21:30 жители краевого центра зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Чтобы получить именную свечу с табличкой (с данными вашего родственника-фронтовика), нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию. 22 июня с 20:30 до 21:30 это можно будет сделать на месте с помощью волонтеров.