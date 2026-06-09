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Красноярцы зажгут тысячи свечей в память о героях Великой Отечественной войны

22 июня в краевом центре пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит».

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 июня, в День памяти и скорби, на площадке около музея «Мемориал Победы» пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит». Об этом сообщили в мэрии.

В 21:30 жители краевого центра зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Чтобы получить именную свечу с табличкой (с данными вашего родственника-фронтовика), нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию. 22 июня с 20:30 до 21:30 это можно будет сделать на месте с помощью волонтеров.

К акции может присоединиться любой желающий.

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