«Яндекс» запускает роботов-доставщиков в Воронеже

«Чтобы передвигаться по городу безопасно и автономно, робот должен уметь распознавать объекты вокруг и оперативно реагировать на неожиданные ситуации. Для этого у каждого доставщика есть набор дополняющих друг друга сенсоров. Лидар различает объекты на расстоянии до ста метров в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях — если перед роботом неожиданно возникнет препятствие, он остановится за доли секунды», — пояснила директор по продукту рободоставки «Яндекса» Марина Перескокова.