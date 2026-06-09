Нейробиолог объяснила, почему ходьба делает людей счастливее

Нейробиолог Ана Асенсио в беседе с изданием HuffPost сообщила, что ходьба способствует повышению уровня счастья. Данный способ влияния на эмоциональное состояние был охарактеризован ею как эффективный.
«Наше счастье состоит из множества вещей: привязанности, отношений, хорошего отдыха и привычки двигаться, причем двигаться правильно, а не навязчиво, с заботой и любовью. Это играет огромную роль», — отметила Асенсио.
Как уточнила специалист, во время ходьбы улучшается работа нейронов головного мозга и усиливается связь между ними. Данный вид физической активности способствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и повышению ощущения спокойствия. Асенсио подчеркнула, что значение ходьбы для здоровья сопоставимо со значением сна.