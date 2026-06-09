Маркшейдеры ИРНИТУ получили золотую медаль за лучший экспонат на Международной выставке «Уголь России и Майнинг»

"Такие выставки для нас — живой радар отрасли. Мы целенаправленно слушали горняков и узнали то, что нужно им на местах прямо сейчас. Уже отметили для себя несколько перспективных направлений разработок — реально востребованных, отвечающих на конкретные запросы с маркшейдерских участков.