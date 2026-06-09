Маркшейдеры ИРНИТУ получили золотую медаль за лучший экспонат на Международной выставке «Уголь России и Майнинг»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Центра маркшейдерско-геодезических инноваций ИРНИТУ успешно представили свои разработки на Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг».
Политеховцам вручена золотая медаль конкурса им. В. В. Некрасова в номинации «Лучший экспонат» за уникальное оборудование ЛИС-1М-РО — станцию профилирования шахтных стволов, созданную в рудничном особо взрывобезопасном исполнении.
Международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» состоялась в Новокузнецке 2 — 5 июня. Это авторитетная площадка для демонстрации новейших технологий, которая открывает зарубежным и отечественным компаниям новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса.
Участниками масштабного отраслевого мероприятия стали более 530 компаний из 64 городов России, а также Беларуси, Китая, Казахстана, Индии, Турции и Австралии.
Передовые технологии и оборудование собственной разработки на стенде выставки представляли руководитель Центра маркшейдерско-геодезических инноваций ИРНИТУ, директор ООО «Сибирский меридиан» Евгений Беляев и главный конструктор Семён Гриднев.
Специалисты конструкторской группы разрабатывают инновационное высокоточное оборудование и ПО. Станции профилирования шахтных стволов «ЛИС 1» и «ЛИС-1М», конструктором которых является Семён Гриднев, — это высокотехнологичное оборудование, предназначенное для точного измерения и контроля геометрии шахтных стволов. Основное назначение таких станций заключается в обеспечении безопасности и эффективности горных работ за счёт точного мониторинга состояния стволов. Модификация станции «ЛИС-1М-РО» была разработана в рудничном особо взрывобезопасном исполнении по заказу крупнейшей угольной шахты России — «Распадская».
Технические отличия ЛИС-1М-РО от станций ЛИС 1 и ЛИС-1М: трехступенчатая защита электроники, беспроводная зарядка, отсутствие электрических разъёмов и проводов, передача показаний с ходового ролика через гибкий вал.
Взаимодействие всех датчиков станции бесконтактное, вращающиеся магнитные поля взаимодействуют с датчиками станции через стенки корпуса, обеспечивая тем самым беспрецедентную защиту внутренних компонентов.
Большой интерес участники выставки также проявили к лазерной измерительной системе автосамосвалов «ЛИС-А». Продукт обеспечивает точное измерение объёма в кузове самосвалов в движении на скорости до 40 км/ч. Максимальная производительность составляет до 6 машин или вагонов в минуту.
Евгений Беляев выступил с докладом об Иркутской школе маркшейдеров, продуктах «ЛИС» и взрывозащищенных решениях на престижной сессии «Технологические и цифровые решения в современном недропользовании. Современные маркшейдерские решения». Данную сессию в рамках выставки курировал Союз маркшейдеров России.
Как отметил Евгений Беляев, в ходе сессии эксперты обсудили переход на отечественные ГГИС, беспилотные технологии и лазерное сканирование. Ключевой фокус был направлен на достижение технологического суверенитета и повышение безопасности горных работ.
«Для нас выставка “Уголь России и Майнинг” — уникальный шанс обменяться опытом, увидеть новейшие технологии своими глазами и найти надёжных деловых партнеров. Живые контакты “правят балом”, поэтому эти четыре дня стали настоящим марафоном продуктивности. На нашем стенде посетителей было больше по сравнению с прошлым годом!
Итог работы — несколько перспективных контрактов", — прокомментировал итоги участия в выставке Евгений Беляев.
"Такие выставки для нас — живой радар отрасли. Мы целенаправленно слушали горняков и узнали то, что нужно им на местах прямо сейчас. Уже отметили для себя несколько перспективных направлений разработок — реально востребованных, отвечающих на конкретные запросы с маркшейдерских участков.
Отдельный респект Новокузнецку. Это не просто город, а сердце Кузбасса — главной угольной житницы страны. Благодаря отличной организации выставки наша поездка получилось очень насыщенной и продуктивной", — добавил Семён Гриднев.
На стенде иркутских политеховцев побывал корреспондент журнала «Добывающая промышленность». В интервью отраслевому изданию Евгений Беляев подчеркнул:
"У нас организовано производство полного цикла, которое начинается с научной составляющей, проверки гипотезы. Как только она подтверждается, мы переходим к этапу конструирования и изготовления первых лабораторных образцов.
Всё, от металла до печатных плат, создаётся на одной площадке, что позволяет быстро вводить разработки в опытную эксплуатацию, в последующем их модернизировать и выпускать на рынок готовую продукцию".
Отметим, что малая инновационная компания «Сибирский меридиан» была создана на базе Центра маркшейдерско-геодезических инноваций ИРНИТУ. Команда политеховских инженеров более 20 лет выполняет все виды геодезических и маркшейдерских съёмок, ряд специализированных работ и аудит для горнодобывающих и строительных компаний России.
Сотрудники «Сибирского меридиана» открыты к сотрудничеству: +7 (3952) 72−68−48; SibMeridian@irk.ru.