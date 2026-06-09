С 15 июня запустят новый маршрут из Ужура до Красноярска

С 15 июня жители Ужурского округа смогут добираться до Красноярска по новой транспортной схеме. Маршрут объединит автобус Ужур — Красная Сопка и электропоезд «Западный экспресс» до краевого центра. Главное преимущество маршрута — удобная стыковка рейсов. Пассажирам не придется долго ждать пересадку между автобусом и электричкой. По информации КрасЖД, «Западный экспресс» курсирует ежедневно. Из Красноярска он отправляется в 7:32 и прибывает на станцию Красная Сопка в 12:33, а обратно поезд уходит в 12:43 и прибывает в Красноярск в 17:52. В период модернизации инфраструктуры КрасЖД, с 9 по 30 июня по вторникам и пятницам, а также 3 и 14 июля, электропоезд будет отправляться из Красноярска на 5 минут раньше — в 7:27. На станцию Красная Сопка он прибудет в 12:28. Обратный рейс в эти дни останется без изменений. Автобусы Ужур — Красная Сопка также будут ходить ежедневно. Из Ужура от остановки «Автостанция» автобус отправится в 11:05 и прибудет на станцию Красная Сопка в 12:20. В обратном направлении автобус будет отправляться от станции Красная Сопка в 12:50 и прибывать на автостанцию Ужура в 14:01. Напомним, что из Красноярска в Дивногорск запустят дополнительную воскресную электричку.