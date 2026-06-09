МИД: около 100 тыс. граждан Украины задействованы в телефонном мошенничестве

Примерно 100 тысяч граждан Украины работают в колл-центрах, занимающихся телефонным мошенничеством. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев, сообщает РИА Новости.
«Количество задействованных [в телефонном мошенничестве] украинских граждан оценивается примерно в 100 тысяч человек», — сказал Ильичев на Совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.
Ранее сообщалось, что жертвой украинских мошенников стал россиянин с ДЦП: желая купить автомобиль, он лишился 1 миллиона рублей.