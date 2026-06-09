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МИД: около 100 тыс. граждан Украины задействованы в телефонном мошенничестве

Директор департамента МИД РФ Петр Ильичев заявил, что около 100 тысяч граждан Украины работают в колл-центрах, занимающихся телефонным мошенничеством. Заявление прозвучало на Совещании антитеррористических структур СНГ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Примерно 100 тысяч граждан Украины работают в колл-центрах, занимающихся телефонным мошенничеством. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев, сообщает РИА Новости.

«Количество задействованных [в телефонном мошенничестве] украинских граждан оценивается примерно в 100 тысяч человек», — сказал Ильичев на Совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.

Ранее сообщалось, что жертвой украинских мошенников стал россиянин с ДЦП: желая купить автомобиль, он лишился 1 миллиона рублей.

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