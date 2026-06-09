Минтруда объяснило, кто в Беларуси может выбрать время для отпуска

Так, в Беларуси выбирать удобное время для отпуска могут определенные категории работников. Это могут быть лица моложе 18 лет, родители (отчимы и мачехи), которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также родители (отчимы и мачехи), которые воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет.