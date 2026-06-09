Минтруда объяснило, кто в Беларуси может выбрать время для отпуска

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кто в Беларуси имеет право выбирать удобное время для отпуска.
Так, в Беларуси выбирать удобное время для отпуска могут определенные категории работников. Это могут быть лица моложе 18 лет, родители (отчимы и мачехи), которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также родители (отчимы и мачехи), которые воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет.
Выбирают, когда пойти в отпуск, также в Беларуси ветераны (участники Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств), пострадавшие от радиации (работники, которые перенесли лучевую болезнь или стали инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС и других радиационных аварий), ликвидаторы ЧАЭС (участники ликвидации последствий аварии), эвакуированные и отселенные из зон радиоактивного загрязнения (кроме прибывших после 1 января 1990 года).
Также право выбирать удобное время для отпуска есть у доноров, имеющих значок «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» или «Почетный донор РБ/СССР» и другие аналогичные награды. Таким же преимуществом обладают и белорусы со званием «Герой Беларуси», «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда», полные кавалеры орденов Отечества, Славы и Трудовой Славы.
— Право на льготный отпуск могут иметь другие категории работников в соответствии с законодательством, коллективным или трудовым договором, — напомнили в Минтруда.
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