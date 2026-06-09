Волгоградка подшофе повезла детей в поликлинику

— На следующее утро, по ее собственным словам, она села за руль, чтобы отвезти детей в поликлинику, — комментируют в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Мировой судья постановил лишить женщину водительского удостоверения сроком на полтора года, а также оштрафовать ее на 45 тысяч рублей.