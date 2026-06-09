Бизнес берет на себя социальную нагрузку ради нового рейтинга

Социальная нагрузка помогает бизнесу формировать доверие клиентов к бренду. Однако вместо работы с уже существующими представителями «третьего сектора» многие даже небольшие компании сегодня сами открывают свои благотворительные организации.
Эта тенденция была отмечена на круглом столе, проведенном в Волгограде представителями власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Собравшиеся обсудили совместную реализацию социальных инициатив и национальных проектов.
Отношения предпринимательства с некоммерческими организациями складываются сегодня непросто. Нередко под личиной благотворительного фонда или общественного контроля промышляют мошенники. За последние годы было немало громких скандалов. И для серьезной фирмы связываться с какими-то НКО — это подвергать себя репутационному риску.
В феврале председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении стандарта общественного капитала бизнеса — единого инструмента оценки участия компаний в достижении национальных целей.
— Десятилетиями все ездили в детские дома, привозили туда подарки. Но национальный фокус сейчас не на этом, акцент на том, чтобы дети воспитывались в семьях, а не в таких учреждениях, — объясняет директор Института развития фандрайзинга Анастасия Ложкина.
Стандарт включает в себя 95 показателей. Когда бизнес реализует свои проекты, он получает за них баллы, которые дают некоторые преференции. Например, если на аукционе два участника предложили одинаковую цену, преимущество получит тот, у кого выше рейтинг по этим баллам. Учитывается, куда и сколько вкладывает компания.
— Преференция будет больше, если в компании много сотрудников с детьми до шести лет. Стимулирование рождаемости государство частично перекладывает на бизнес, — говорит Ложкина. — У нас 19 национальных приоритетов. Все крупные федеральные компании публичную отчетность начинают с указания того, в какие приоритеты они вписываются. Банки, маркетплейсы создают свои экосистемы, потому что это коммуникация с клиентами.
Граждане хотят, чтобы компания помогала именно в их регионе. Поэтому, заходя на ту или иную территорию, фирмы вступают в сотрудничество с местными НКО.
Из года в год растет количество детей с особенностями развития. Правда, тут корректнее говорить не о росте заболеваний, а об улучшении диагностики. Но в любом случае такие диагнозы могут отрицательно сказываться на кадровой ситуации, которая и так далека от стабильной. Во многих городах нет развитой образовательной инфраструктуры, матери вынуждены оставлять активную экономическую деятельность, чтобы заниматься ребенком. В стандарте общественного капитала этот аспект учли. Поэтому бизнес, помогающий решению растущей проблемы, забыт не будет.
Можно также выделить такой международный тренд, как прозрачность оценки. Компании охотнее сотрудничают с теми общественниками, которые могут внятно объяснить, в чем можно измерить эффективность их взаимодействия.
В Волгограде есть конкретные примеры, когда компании помогают творческой самореализации детей-инвалидов. Например, оператор школьного питания выделяет средства на обучение мальчиков и девочек анимации. Это социализация через креативную деятельность.