Бизнес берет на себя социальную нагрузку ради нового рейтинга

Из года в год растет количество детей с особенностями развития. Правда, тут корректнее говорить не о росте заболеваний, а об улучшении диагностики. Но в любом случае такие диагнозы могут отрицательно сказываться на кадровой ситуации, которая и так далека от стабильной. Во многих городах нет развитой образовательной инфраструктуры, матери вынуждены оставлять активную экономическую деятельность, чтобы заниматься ребенком. В стандарте общественного капитала этот аспект учли. Поэтому бизнес, помогающий решению растущей проблемы, забыт не будет.