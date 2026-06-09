Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Егоров выступил с последним словом в суде

Выступая в суде, Егоров выразил раскаяние и обратился к суду с просьбой избежать назначения реального тюремного срока. В качестве смягчающих обстоятельств он указал на проблемы со здоровьем близких: у его сына диагностирована астма, а отец страдает от гипертонии. Сторона обвинения, в свою очередь, потребовала приговорить подсудимого к 3,5 года лишения свободы в колонии.