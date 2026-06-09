Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Егоров выступил с последним словом в суде

Сергей Егоров, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, в зале суда признал вину по обвинению в получении взяток. Об этом сообщили в ИА «В городе N».
Задержание бывшего чиновника произошло в декабре 2025 года. По версии следствия, в период с февраля по сентябрь он принимал незаконные вознаграждения от предпринимателя и представителей коммерческой организации: за денежное вознаграждение Егоров содействовал в размещении парковок на землях муниципальной собственности.
В рамках расследования у экс‑вице‑мэра конфисковали автомобиль ценой 6,3 миллиона рублей. При этом бывший чиновник не сумел документально обосновать происхождение существенной доли средств, направленных на приобретение машины.
Выступая в суде, Егоров выразил раскаяние и обратился к суду с просьбой избежать назначения реального тюремного срока. В качестве смягчающих обстоятельств он указал на проблемы со здоровьем близких: у его сына диагностирована астма, а отец страдает от гипертонии. Сторона обвинения, в свою очередь, потребовала приговорить подсудимого к 3,5 года лишения свободы в колонии.