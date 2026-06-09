Милота: любящую маму-многоножку на ходулях засняла волгоградский фотограф

Птицу ходулочника засняла волгоградский фотограф Алина Урусова. Снимок учитель биологии, чье хобби — фиксировать уникальные явления природы, выложила в соцсети.
«Визитная карточка ходулочника — очень длинные, как у супермодели, ноги. Ну чисто ходули! Еще несколько пар лапок у птицы на фото — от юных птенчиков, которые спрятались под материнское крыло. Вот и получается птица-многоножка», — рассказывает волгоградка.
Ходулочники — очень заботливые родители. Они всегда готовы взять свое потомство под крыло, чтобы птенцы согрелись или спрятались от внешних угроз. А чтобы отогнать от гнезда посторонних, издают пронзительные крики.
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