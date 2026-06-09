Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милота: любящую маму-многоножку на ходулях засняла волгоградский фотограф

Снимок выложила в соцсети учитель биологии Алина Урусова, чье хобби — фиксировать уникальные явления природы.

Птицу ходулочника засняла волгоградский фотограф Алина Урусова. Снимок учитель биологии, чье хобби — фиксировать уникальные явления природы, выложила в соцсети.

«Визитная карточка ходулочника — очень длинные, как у супермодели, ноги. Ну чисто ходули! Еще несколько пар лапок у птицы на фото — от юных птенчиков, которые спрятались под материнское крыло. Вот и получается птица-многоножка», — рассказывает волгоградка.

Ходулочники — очень заботливые родители. Они всегда готовы взять свое потомство под крыло, чтобы птенцы согрелись или спрятались от внешних угроз. А чтобы отогнать от гнезда посторонних, издают пронзительные крики.

Ранее Алина Урусова показала «снежных ангелов» и поделилась фото их автора.