Милота: любящую маму-многоножку на ходулях засняла волгоградский фотограф

«Визитная карточка ходулочника — очень длинные, как у супермодели, ноги. Ну чисто ходули! Еще несколько пар лапок у птицы на фото — от юных птенчиков, которые спрятались под материнское крыло. Вот и получается птица-многоножка», — рассказывает волгоградка.