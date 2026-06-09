Нижегородский мажор, устроивший массовое ДТП на кабриолете, вышел из изолятора

Нижегородский мажор Сергей Корнилов, устроивший ДТП на элитном Mercedes-Benz SL, вышел изолятора временного содержания (ИВС). Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
20 мая он управлял желтым кабриолетом, выехал на встречную полосу и протаранил одну машину, которая от удара врезалась в другую. В результате никто из людей не пострадал, но все три автомобиля получили повреждения.
После аварии Корнилов не раскаялся в содеянном, позировал с колесом на камеру и записывал видео, в котором называл подписчиков нищетой и говорил, что купит новую машину, а за аварию никто не сядет.
Ситуация вызвала общественный резонанс. Тогда правоохранители собрали видео с камер наблюдения и завели на молодого человека уголовное дело по статье об опасном вождении. Ему избрали ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
27 мая стало известно, что его отправили в ИВС за хулиганство. Дело в том, что после ДТП мажор устроил скандал в ресторане, когда журналисты попытались там задать ему вопросы об аварии, на что Корнилов стал конфликтовать с ними. Кроме того, 28 мая его лишили водительских прав почти на два года.
Сейчас Корнилов должен продолжать выполнять меры, предписывающие запрет на определенные действия: ему нельзя выходить из дома в ночной период, посещать бары и рестораны, пользоваться интернетом и телефоном и общаться со свидетелями.