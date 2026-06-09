Нижегородский мажор, устроивший массовое ДТП на кабриолете, вышел из изолятора

27 мая стало известно, что его отправили в ИВС за хулиганство. Дело в том, что после ДТП мажор устроил скандал в ресторане, когда журналисты попытались там задать ему вопросы об аварии, на что Корнилов стал конфликтовать с ними. Кроме того, 28 мая его лишили водительских прав почти на два года.