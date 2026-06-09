Львов ждёт полоса неудач, а Раков — важный разговор: таро-расклад на вторник, 9 июня

Любовь (Двойка Пентаклей): указывает на умение распределять внимание между партнёром и друзьями без ущерба для каждого. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предрекает, что за вашей спиной будут распространять сплетни. Не реагируйте на это. Здоровье (Умеренность): говорит о лёгкости в теле и хорошем настроении.