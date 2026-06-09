Рост цен замедлился в Нижегородской области

Годовая инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. В Приволжском федеральном округе — до 6,4%. В целом по стране этот показатель составил 5,6%. Что же подешевело больше всего?
Замедление роста цен зафиксировано в апреле. Цены росли умеренными темпами в большинстве регионов ПФО, а целый ряд товаров и услуг подешевел. Например, снизились цены на некоторые овощи и фрукты.
«Подешевели огурцы, потому что в тёплое время года снижаются затраты на обогрев и отопление теплиц, а цены на импортные фрукты, на зарубежные туры, на смартфоны, бытовую технику снизились в том числе благодаря укреплению рубля, а также за счёт роста производства», — сказал заместитель начальника Экономического управления Волго-Вятского Главного управления Банка России Алексей Горбунов.
Кроме того, в Приволжье за счёт роста производства продолжили снижаться цены на молочную продукцию: молоко, сыр, творог, сливочное масло. К слову, по данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», стоимость сливочного масла за год в России снизилась на 6%, достигнув.
215 рублей за 180 граммов.
При этом, говорят в ЦБ, в апреле подорожали санаторно-оздоровительные услуги. Причиной стал сезонный спрос на отдых в санаториях и пансионатах.
Показатели инфляции в регионе в последние месяцы демонстрируют относительную стабильность. Годовая инфляция в феврале составила 5,57% (рост на 0,55%), в марте — 5,74% (+0,82%).
В мае цены продолжили снижение. Как показал мониторинг АКОРТ, минимальная цена картофеля в торговых сетях в мае 2026-го по сравнению с маем 2025 года снизилась на 48,4% — до 39 рублей за килограмм, свёкла подешевела на 47% — до 41 рубля за кило, на более чем 40% стали дешевле лук и капуста. Лидером снижения среди круп стал рис.
Алексей Горбунов отметил, что обычно цены растут медленно, если спрос на товары и услуги соответствует возможностям производителей и поставщиков.
"Поэтому Банк России снижает ключевую ставку осторожно, не позволяя спросу и, как следствие, ценам расти слишком быстро, — сказал эксперт.
Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение и закрепление инфляции на цели — вблизи 4% в год".