Рост цен замедлился в Нижегородской области

В мае цены продолжили снижение. Как показал мониторинг АКОРТ, минимальная цена картофеля в торговых сетях в мае 2026-го по сравнению с маем 2025 года снизилась на 48,4% — до 39 рублей за килограмм, свёкла подешевела на 47% — до 41 рубля за кило, на более чем 40% стали дешевле лук и капуста. Лидером снижения среди круп стал рис.