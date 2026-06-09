Семейную диспансеризацию провели в двух нижегородских поликлиниках

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что с августа 2026 года «Семейные дни» в обеих поликлиниках Советского района станут ежемесячными. Профилактические мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. Напомним, что диспансеризацию взрослые могут проходить раз в три года до 39 лет и ежегодно после 40, а также дополнительно оценивать репродуктивное здоровье. Для записи на все виды профосмотров достаточно обратиться в отделение медицинской профилактики в своей поликлинике или оставить заявку на портале «Госуслуги».