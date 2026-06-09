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В Пермь 20 июня прибывает «Театральный поезд»

Состав приедет из Екатеринбурга и продолжит свой путь дальше 21 июня.

«Театральный поезд» приедет на железнодорожный вокзал «Пермь II» 20 июня, сообщает Министерство культуры Пермского края.

Торжественная встреча состава и передача арт-символа пройдёт в 9:00. С 11:00 откроется выставка, посвященная Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям. Вход на выставку свободный, посетит её можно до 22 часов 21 июня.

На двухдневном фестивале пройдут спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Культурную программу и театральные постановки пермякам покажут Каменск-Уральский, Челябинск и Екатеринбург. В первый день жителей и гостей Перми ждут три постановки: «Бибинур» (16+), «Дом Бернарды Альбы» (18+) и «Кама. Горт. Легенды» (18+).

Гастроли посвящены 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей России. За всё время пути необычный состав проедет больше 14 тысяч километров.

Подробнее с расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Всероссийского проекта «Театральный поезд».