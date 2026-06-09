В Пермь 20 июня прибывает «Театральный поезд»

На двухдневном фестивале пройдут спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Культурную программу и театральные постановки пермякам покажут Каменск-Уральский, Челябинск и Екатеринбург. В первый день жителей и гостей Перми ждут три постановки: «Бибинур» (16+), «Дом Бернарды Альбы» (18+) и «Кама. Горт. Легенды» (18+).