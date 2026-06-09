В летнем сезоне круизные компании активно ищут новые направления

Среди трендов этого лета — круизы по малым рекам России. Как рассказала «РГ» руководитель отдела продаж волгоградской круизной фирмы Татьяна Лисенкова, есть маршруты со шлюзованием — через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК) и Волжскую ГЭС. Дон задействован меньше, чем Волга: его судоходная часть невелика, да и шлюзование интересно лишь в рамках ознакомления. Прогулочные теплоходы от Волги до Дона, кстати, не пускают. Это ниша больших круизных судов, которые могут проходить несколько водоемов: Волгу, ВДСК, Дон и Азовское море.
Стоимость билетов на люксовые теплоходы «Николай Жарков» и «Мустай Карим» будет самой высокой — 600 тысяч рублей с человека за 15 дней. Но вообще сейчас четко прослеживается тренд на короткие круизы. Например, из Волгограда до Астрахани и Саратова. Да, это не такое масштабное путешествие, но оно доступнее по деньгам и по времени. Нередко южане берут короткие круизы из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.
— Обычно туристы начинают с чего-то более короткого, а далее готовы изучить всю страну. Сейчас большую популярность набирают круизы по Енисею, Лене, — отметила Лисенкова. — Каждый год появляется что-то новое. Например, туристы активно изучают Вятку. Граждане России стали больше путешествовать по стране.
Потенциальные клиенты — это люди среднего возраста с детьми, пенсионеры и предпенсионеры. Некоторые компании предоставляют скидки студентам, но младшая возрастная категория все же наименее платежеспособна.
Бизнес ищет новые форматы и направления. Для него регулярно проводят инфотуры. Так, в мае десяток туроператоров отправили на парусной яхте по Волге, чтобы они могли лично оценить перспективы речного путешествия.
По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, за последние два года финансирование получили 15 проектов, реализуемых на водных объектах. В первом квартале 2026-го область посетили 316 тысяч человек, что на два процента больше, чем годом ранее. А в 2025-м здесь побывали более двух миллионов туристов, на десять процентов больше по сравнению с 2024 годом. Гостям доступно 334 маршрута.