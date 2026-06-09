В летнем сезоне круизные компании активно ищут новые направления

Стоимость билетов на люксовые теплоходы «Николай Жарков» и «Мустай Карим» будет самой высокой — 600 тысяч рублей с человека за 15 дней. Но вообще сейчас четко прослеживается тренд на короткие круизы. Например, из Волгограда до Астрахани и Саратова. Да, это не такое масштабное путешествие, но оно доступнее по деньгам и по времени. Нередко южане берут короткие круизы из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.