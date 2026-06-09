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Сотрудники Росгвардии обезвредили в Красноярском крае боевой снаряд

Бойцы мобильного отряда особого назначения управления Росгвардии по Красноярскому краю успешно обезвредили боевой артиллерийский снаряд, который был найден в ходе.

Бойцы мобильного отряда особого назначения управления Росгвардии по Красноярскому краю успешно обезвредили боевой артиллерийский снаряд, который был найден в ходе земляных работ в деревне Каменка. Сигнал в дежурную часть краевого МВД поступил о том, что в районе деревни Каменка во время раскопок обнаружен объект, напоминающий боеприпас. На вызов немедленно отреагировала группа разминирования ОМОН. Прибывшие на место специалисты инженерно-технического подразделения подтвердили, что находка является 122 мм артиллерийским снарядом. Соблюдая протоколы безопасности, сотрудники Росгвардии организовали транспортировку боеприпаса к месту его последующего уничтожения.