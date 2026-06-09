Власти Минска сказали, могут ли школьники ездить бесплатно летом

Стало известно, могут ли школьники ездить на общественном транспорте в Минске бесплатно во время летних каникул. Об этом рассказали в минском метрополитене.
Здесь ранее профсоюз сказал, будет ли бесплатный проезд у школьников на летних каникулах.
И, вообще в Беларуси, в течение всего учебного года и по 30 июня проезд для школьников в городском транспорте и пригородном сообщении является бесплатным. Но в Минске нет оплаты проезда для школьников на весь период каникул.
Учащиеся учреждений общего среднего и специального образования города Минска могут ездить бесплатно круглогодично на городском общественном транспорте и в метро.
Для бесплатного проезда школьникам нужна карта учащегося, билет учащегося «Ученический билет», а если их нет — справка об обучении в соответствующих учреждениях образования.