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Власти Минска сказали, могут ли школьники ездить бесплатно летом

Власти сказали о бесплатном проезде для детей в Минске на все лето.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, могут ли школьники ездить на общественном транспорте в Минске бесплатно во время летних каникул. Об этом рассказали в минском метрополитене.

Здесь ранее профсоюз сказал, будет ли бесплатный проезд у школьников на летних каникулах.

И, вообще в Беларуси, в течение всего учебного года и по 30 июня проезд для школьников в городском транспорте и пригородном сообщении является бесплатным. Но в Минске нет оплаты проезда для школьников на весь период каникул.

Учащиеся учреждений общего среднего и специального образования города Минска могут ездить бесплатно круглогодично на городском общественном транспорте и в метро.

Для бесплатного проезда школьникам нужна карта учащегося, билет учащегося «Ученический билет», а если их нет — справка об обучении в соответствующих учреждениях образования.