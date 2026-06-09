«На сцене забывают о недугах»: в Красноярске прошел инклюзивный концерт «Мы дети одной реки»

В своих соцсетях Никита и Тимофей Егоровы рассказали: «Стояли перед выходом и такой мандраж, потому что там куча народу: организаторы, зрители. Они же пришли, ждали. Мы вышли, увидели улыбки в зале, услышали живую музыку — и словно забыли обо всем. Включился автопилот, или душа включилась. И адреналин накрыл. Мы отработали так, будто не болели вообще».