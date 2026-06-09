«На сцене забывают о недугах»: в Красноярске прошел инклюзивный концерт «Мы дети одной реки»

В Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии состоялся традиционный инклюзивный концерт «Мы дети одной реки».
Мероприятие проводится уже в 11-й раз и объединяет детей с ограниченными возможностями здоровья из Красноярского края, их семьи, профессиональных артистов и зрителей. Организаторы — Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «ЩИТ» и СУЭК-Красноярск.
В концерте приняли участие более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ними выступали группа «Яхонт», ансамбль «Вольница», творческий центр «Волшебный микрофон» и другие коллективы. Всего в программе участвовали около 600 человек. В зрительном зале присутствовали более тысячи детей и сотни взрослых из разных районов региона.
«Это очень значимый проект для наших ребят. Когда они погружаются в творчество, готовятся к выступлениям, им становится легче, они забывают о своих недугах. Дети полностью отдаются искусству. Год от года уровень выступлений растет, в этом году ребята подарили нам волшебный концерт, который сложно описать словами», — отметила руководитель общественной организации «ЩИТ» Надежда Куликова.
За 11 лет участниками проекта стали десятки детей. Братья Никита и Тимофей Егоровы, известные по участию в телевизионных проектах и выступлениям на федеральных площадках, начинали участие в концерте, организованном «ЩИТом» и СУЭК-Красноярск. В этом году они закрывали программу вместе с коллективом «Мелодия рук» под руководством Оксаны Соколовской. Накануне выступления братья заболели.
В своих соцсетях Никита и Тимофей Егоровы рассказали: «Стояли перед выходом и такой мандраж, потому что там куча народу: организаторы, зрители. Они же пришли, ждали. Мы вышли, увидели улыбки в зале, услышали живую музыку — и словно забыли обо всем. Включился автопилот, или душа включилась. И адреналин накрыл. Мы отработали так, будто не болели вообще».
Помимо концерта, СУЭК-Красноярск и организация «ЩИТ» проводят для детей новогодние карнавалы, летние круизы по Енисею и фестиваль «От сердца к сердцу».