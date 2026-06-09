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Пациенту с диагнозом «смерть мозга» впервые пересадили почки и печень свиньи

После операции органы функционировали почти пять дней, после чего исследование было прекращено из-за пожеланий его семьи.

ГОНКОНГ, 9 июня. /ТАСС/. Команда ученых в Китае впервые пересадила почки и печень свиньи пациенту, у которого наступила смерть мозга. Как отмечает газета South China Morning Post, это первый в мире случай трансплантации от свиньи к человеку сразу нескольких органов.

По данным издания, пересадку провели ученые из второй больницы при Медицинском университете Гуанси. После операции органы функционировали у 53-летнего мужчины почти пять дней, после чего исследование было прекращено в соответствии с пожеланиями его семьи.

«Это исследование предоставляет первоначальные доказательства возможности ортотопической трансплантации целой печени свиньи человеку, а также двусторонней трансплантации почек», — приводит газета сообщение медиков, сделавших операцию. До сих пор ксенотрансплантации от свиней к человеку в основном проводились с использованием отдельных органов, поскольку трансплантация одновременно нескольких органов более сложна и может увеличить риск отторжения.

Специалисты заявили, что «необходимы дальнейшие исследования мультиорганной ксенотрансплантации» и что они планируют провести последующие испытания на пациентах с диагнозом смерти мозга. «В целом мы приобрели первоначальные данные, полученные на людях, подтверждающие возможность применения такого метода к нескольким органам, и создаем основу для оценки его применимости в более широком контексте», — отмечают медики.