Юрист Петров рассказал, что грозит семье Усольцевых, если их найдут живыми

Уже больше восьми месяцев семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — числятся пропавшими без вести в Кутурчинском Белогорье. Поиски, на которые брошены огромные ресурсы, пока не дали результатов. Юрист Андрей Петров в разговоре с журналистом krsk.aif.ru объяснил, придётся ли платить Усольцевым за поиски из собственного кармана.