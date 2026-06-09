Юрист Петров рассказал, что грозит семье Усольцевых, если их найдут живыми

Уже больше восьми месяцев семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — числятся пропавшими без вести в Кутурчинском Белогорье. Поиски, на которые брошены огромные ресурсы, пока не дали результатов. Юрист Андрей Петров в разговоре с журналистом krsk.aif.ru объяснил, придётся ли платить Усольцевым за поиски из собственного кармана.
Эксперт пояснил: согласно законодательству, расходы на поисково-спасательные операции несут государственные службы.
«Если будет доказана инсценировка (ст. 19.13 КоАП РФ), которая подпадает под действия статьи 19.13 КоАП РФ, тогда в рамках рассмотрения административного материала может наступить гражданская ответственность, связанная с возмещением реальных убытков государственных служб», — прокомментировал специалист.
Проще говоря: если Усольцевы действительно потерялись — государство не предъявит претензий. Но если выяснится, что они имитировали исчезновение (например, чтобы скрыться за границей), тогда вопросы возникнут.
Напомним, что 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться.
Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли. Следственный комитет изначально отрабатывал три версии: несчастный случай, криминал и побег. Позже версию о побеге опровергли — собранные доказательства противоречат ей.
Ранее мы сообщали, что в СК сказали, когда станет известно о следующих поисках Усольцевых.