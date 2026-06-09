«Моральный кодекс» и «Рок-острова» выступят в Нижнем Новгороде в День России

На Нижегородской ярмарке 12 июня запланирован этнофестиваль «Действие». С 12:00 до 19:30 на Ярмарочной площади пройдут гастрофестиваль, граффити-акция и парад национальностей с хороводом единства, в котором развернут стометровый флаг России. С 16:00 на главной сцене начнется музыкальная программа, а в 18:15 выступит группа «Рок-острова». На протяжении всего праздника будет работать автомобильная выставка «90-летие Госавтоинспекции».