Спрос на поваров, уборщиков и официантов вырос в Нижегородской области к лету

К началу летнего сезона в Нижегородской области резко вырос спрос на сотрудников в сфере туризма, гостиниц и общепита. По данным аналитиков hh.ru, в мае было открыто более 1,4 тысячи вакансий, что на 8% выше, чем в апреле. Это связано с ростом посещаемости кафе, ресторанов и отелей туристами.