В России предложили вернуть устные экзамены в школах из-за развития ИИ

В школах на фоне развития искусственного интеллекта может потребоваться возвращение устных экзаменов. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
По его словам, в условиях, когда у школьников есть быстрый доступ к готовым ответам, важно снова развивать устную коммуникацию между учителем и учеником. Фадеев считает, что оценивать знания школьников нужно не только по предметам ЕГЭ. Отдельное внимание, по его мнению, стоит уделить дисциплинам, которые формируют мировоззрение и культурный код. Среди них история, литература, география, а также базовые знания по физике и астрономии.
Глава СПЧ предложил определить образовательное ядро и проверять знания по этим предметам не только в 11 классе. Для этого, считает он, можно вернуть переходные устные экзамены.
При этом он подчеркнул, что речь не идет об отмене ЕГЭ. По его мнению, экзамен нужно дополнять интегральной оценкой, которая будет формироваться в течение обучения школьника.