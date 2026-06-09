В России предложили вернуть устные экзамены в школах из-за развития ИИ

По его словам, в условиях, когда у школьников есть быстрый доступ к готовым ответам, важно снова развивать устную коммуникацию между учителем и учеником. Фадеев считает, что оценивать знания школьников нужно не только по предметам ЕГЭ. Отдельное внимание, по его мнению, стоит уделить дисциплинам, которые формируют мировоззрение и культурный код. Среди них история, литература, география, а также базовые знания по физике и астрономии.