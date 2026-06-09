Победитель торгов на подготовку проекта генплана Калининграда снизил цену более чем в 4 раза

Победитель торгов на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Городской округ “Город Калининград” снизил начальную стоимость контракта более чем в четыре раза. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах подали восемь компаний. Победитель согласился подготовить проект генплана за 910 тысяч рублей при начальной цене в 4 млн. Название компании на момент подготовки материала на сайте указано не было.
Согласно документации, подрядчику предстоит подготовить проект генерального плана городского округа «Город Калининград». Контракт будет действовать до 31 декабря 2027 года. Работы разделены на четыре этапа.
На первом этапе исполнитель должен провести анализ существующего состояния территории и подготовить концепцию пространственного развития — мастер-план города. В документе должны быть отражены предложения по развитию транспортного каркаса, социальной и инженерной инфраструктуры, территорий комплексного развития, садоводческих товариществ, общественных пространств и озелененных территорий.
В техническом задании говорится, что новый генплан должен предусматривать «обеспечение устойчивого развития» Калининграда, создание условий для привлечения инвестиций, развитие парковочного пространства, совершенствование транспортной системы, а также меры по улучшению экологической обстановки.
Отдельно в документации прописана необходимость «проработки транспортного каркаса города с учетом агломераций и существующего положения», определения параметров модернизации инженерной инфраструктуры и подготовки решений по развитию территорий СНТ.
Во втором этапе подрядчик должен подготовить сам проект генплана, пройти проверку в Росреестре на наличие сведений, составляющих гостайну, а также подготовить материалы для общественных обсуждений. После этого проект направят в администрацию Калининграда для организации общественных обсуждений.
Третий этап включает участие разработчика в общественных обсуждениях, анализ поступивших предложений и доработку документа. На четвертом этапе проект предстоит согласовать с федеральными и региональными органами власти, а также с соседними муниципалитетами.
Среди требований к участникам закупки — наличие лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну. В документации указано, что часть материалов генплана может получить гриф «секретно».
Как следует из обоснования начальной цены контракта, министерство запрашивало коммерческие предложения у трёх организаций. Стоимость работ в них варьировалась от 4 млн до 4,3 млн рублей. В итоге за основу взяли минимальное предложение.
Ранее министерство градостроительной политики Калининградской области заявило, что решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту нового генплана Калининграда принимают городские власти.
Напомним, разработку нового генерального плана Калининграда областные власти инициировали в конце 2025 года. В правительстве региона заявляли, что документ необходим для актуализации градостроительных нормативов и комплексного планирования развития города с учетом транспортной инфраструктуры.
Как рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на пресс-конференции 16 декабря, он поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой подготовить комплексный план развития города с учетом застройки и транспортной инфраструктуры.
По словам губернатора, региональные власти намерены уйти от практики точечной выдачи разрешений на строительство без понимания развития территорий.
Оборона от жителей: почему работа над новым генпланом Калининграда напоминает профанацию.