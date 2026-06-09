В Перми клуб Дягилевского фестиваля представит десятки бесплатных событий

«Главная черта клубной программы 2026 года — широкоугольная оптика. Мы хотели, чтобы клуб не просто комментировал происходящее на фестивале, но стал полноценной гуманитарной платформой, где классическая музыка соединяется с электронным и индустриальным звуком, поэзией, философией, театром, историей архитектуры», — отметила Ляля Кандаурова, куратор фестивального клуба Дягилевского фестиваля — 2026.