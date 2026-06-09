Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми клуб Дягилевского фестиваля представит десятки бесплатных событий

Они пройдут в новом пространстве художественной галереи.

Фестивальный клуб Дягилевского фестиваля представит бесплатные события, сообщили в правительстве Пермского края.

Клуб начнёт работать с 11 июня одновременно с открытием Дягилевского фестиваля. Пермяки смогут посетить лекции и творческие встречи, а также поучаствуют в дискуссиях и мастер-классах.

Программу Фестивального клуба в этом году разработали ведущие музыкальные журналисты — музыкант и лектор, автор книг «Полчаса музыки», «Библейские мотивы» и других Ляля Кандаурова и эксперт в области современной музыки Денис Бояринов.

«Главная черта клубной программы 2026 года — широкоугольная оптика. Мы хотели, чтобы клуб не просто комментировал происходящее на фестивале, но стал полноценной гуманитарной платформой, где классическая музыка соединяется с электронным и индустриальным звуком, поэзией, философией, театром, историей архитектуры», — отметила Ляля Кандаурова, куратор фестивального клуба Дягилевского фестиваля — 2026.

Фестивальный клуб будет открыт в течение десяти дней и пройдёт в новом пространстве художественной галереи.

Перечень всех событий Фестивального клуба доступен на сайте фестиваля.