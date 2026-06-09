Петербург и Владивосток снова свяжут прямые рейсы с 20 июня

Летать самолеты будут три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Вылеты из Владивостока запланированы по пятницам в 17:20, а по субботам и воскресеньям — в 14:45 по местному времени. В пути пассажиры проведут 8 часов 35 минут. Перевозить людей будут на широкофюзеляжных самолетах.