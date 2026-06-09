Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО освобождены от долгов по просроченным кредитам

Обязательное условие — решение суда о взыскании задолженности должно вступить в силу или исполнительный лист должен быть выдан до 1 мая нынешнего года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников специальной военной операции.

Мера поддержки распространяется на бойцов специальной военной операции, которые заключают контракт с 1 мая 2026 года, а также их супругов. Они могут полностью списать просроченные долги по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей.

Обязательное условие — решение суда о взыскании задолженности должно вступить в силу или исполнительный лист должен быть выдан до 1 мая нынешнего года.

Также на данный момент в Красноярске, в том числе в рамках указа губернатора Красноярского края, продолжает действовать целый комплекс мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Он включает различные виды помощи, гарантии, льготы при оплате услуг ЖКХ, налогов, получении детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещении государственных спортивных и культурных мероприятий. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

Об установлении размеров единовременных выплат отдельным категориям граждан, заключивших контракт после 1 января 2026 года можно ознакомиться здесь.

Напомним, бойцов ждут на пункте отбора по адресу: Красноярск, ул. Красная площадь 17, заявку также можно оставить по телефону: 117.