Участники СВО освобождены от долгов по просроченным кредитам

Также на данный момент в Красноярске, в том числе в рамках указа губернатора Красноярского края, продолжает действовать целый комплекс мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Он включает различные виды помощи, гарантии, льготы при оплате услуг ЖКХ, налогов, получении детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещении государственных спортивных и культурных мероприятий. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.