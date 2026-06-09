В Прикамье за неделю составили более 400 протоколов за нарушения миграционного законодательства

В частности, в Пермском районе были проверены хлебобулочные цеха. Часть работников осуществляла трудовую деятельность с нарушением действующего миграционного законодательства. Всего были проверены 54 иностранных гражданина. Нарушители и работодатель были привлечены к административной ответственности.