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КГК Беларуси исключил из реестра сразу 40 переработчиков мяса и приостановил деятельность еще 27

КГК Беларуси сказал, почему исключил из реестра сразу 40 переработчиков мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете госконтроля сообщили о том, что в Беларуси из реестра переработчиков мясной продукции исключили свыше 40 недобросовестных субъектов.

Меры были приняты по результатам контрольных проверок на рынке мясомолочной продукции республики. В частности, в 2025 году грубые нарушения законодательства были выявлены в деятельности 41 субъекта. Эти фирмы исключили из Реестра переработчиков мясной продукции. Кроме того, за нарушения приостановили деятельность еще 27 предприятий.

— К недобросовестным переработчикам применяются различные меры воздействия, — прокомментировал председатель КГК Василий Герасимов.

Глава ведомства обратил внимание, что перед переработчиками стоит задача торговать не сырьем, а продукцией с глубокой степенью переработки и высокой добавленной стоимостью.

Тем временем власти Минска сказали, могут ли школьники ездить бесплатно летом.

А еще Минтруда объяснило, кто в Беларуси может выбрать время для отпуска.

И мы писали, что власти изменили условия для безработных в Беларуси — что меняется.