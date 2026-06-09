КГК Беларуси исключил из реестра сразу 40 переработчиков мяса и приостановил деятельность еще 27

Меры были приняты по результатам контрольных проверок на рынке мясомолочной продукции республики. В частности, в 2025 году грубые нарушения законодательства были выявлены в деятельности 41 субъекта. Эти фирмы исключили из Реестра переработчиков мясной продукции. Кроме того, за нарушения приостановили деятельность еще 27 предприятий.