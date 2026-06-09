КГК Беларуси исключил из реестра сразу 40 переработчиков мяса и приостановил деятельность еще 27

В Комитете госконтроля сообщили о том, что в Беларуси из реестра переработчиков мясной продукции исключили свыше 40 недобросовестных субъектов.
Меры были приняты по результатам контрольных проверок на рынке мясомолочной продукции республики. В частности, в 2025 году грубые нарушения законодательства были выявлены в деятельности 41 субъекта. Эти фирмы исключили из Реестра переработчиков мясной продукции. Кроме того, за нарушения приостановили деятельность еще 27 предприятий.
— К недобросовестным переработчикам применяются различные меры воздействия, — прокомментировал председатель КГК Василий Герасимов.
Глава ведомства обратил внимание, что перед переработчиками стоит задача торговать не сырьем, а продукцией с глубокой степенью переработки и высокой добавленной стоимостью.
Тем временем власти Минска сказали, могут ли школьники ездить бесплатно летом.
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