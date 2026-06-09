Дошло до суда дело об обманутых дольщиках многоэтажки под Воронежем

Кроме того, застройщик вовремя не завершил возведение дома. По данным портала «Наш. Дом. РФ», он получил разрешение на строительство девятиэтажки еще в ноябре 2016 года. Изначально объект планировалось сдать в четвертом квартале 2022 года, но сроки неоднократно сдвигались. В итоге воронежский Госстройнадзор выдал заключение о соответствии дома проектной документации только в октябре 2025-го.